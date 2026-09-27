Kırklareli'nde bisiklet turu yapıldı

Federasyonun bu tür organizasyonları desteklemesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Tunca, bu tarz faaliyetlerin artarak devam etmesini temenni ettiklerini ifade etti.

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