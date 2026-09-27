Kırklareli'nden kısa kısa

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, ilçedeki çilek üretimi yapılan alanlarda saha incelemesinde bulundu.

Toplantıda, öğrencilerin huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınacak tedbirler ile kurumlar arası iş birliği konuları ele alındı.

Kaymakamlıkta, Kaymakam Kemal Balaban başkanlığında düzenlenen toplantıya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri katıldı.

Rektör Ak, Kaymakam Balaban ile bir süre görüşerek yürütülen çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

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