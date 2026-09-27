Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, altyapı çalışmalarını inceledi

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, kentte yürütülen altyapı çalışmalarını esnaf odaları temsilcileriyle inceledi.

Başkan Bulut, esnaf odalarının başkanları ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte kentin farklı noktalarında devam eden altyapı çalışmalarını gezerek, yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi verdi.

Çalışmaların kentin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Bulut, altyapı yenileme süreçlerinin geçici olarak günlük hayatı zorlaştırsa da tamamlandığında Kırklareli'nin daha sağlam, güvenli ve uzun yıllar hizmet verecek bir yapıya kavuşacağını belirtti.

Daha yaşanabilir bir Kırklareli hedefiyle sahada olduklarını ifade eden Bulut, önümüzdeki süreçte hayata geçirilecek planlamaları da esnaf temsilcileriyle paylaştı.