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        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı İnan, Kırklareli OSB'de ziyaretlerde bulundu

        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan ile Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklareli Üniversitesi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Meslek Yüksekokulu itfaiye birimini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2026 - 10:32 Güncelleme:
        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı İnan, Kırklareli OSB'de ziyaretlerde bulundu

        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan ile Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kırklareli Üniversitesi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Meslek Yüksekokulu itfaiye birimini ziyaret etti.

        Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ziyaret programına Bakan Yardımcısı İnan ve Vali Turan'ın yanı sıra Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak ve beraberindeki heyet katıldı.

        Hizmete açılan derslik binası ile itfaiye birimindeki incelemelerde, mesleki eğitimin sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi ve öğrencilerin uygulamalı eğitim imkanlarının artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

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        Ziyarette ayrıca, Organize Sanayi Bölgesi'nde iş güvenliği ve olası acil durumlara ilişkin yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi alındı.

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