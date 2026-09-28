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        Kırklareli merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı

        Kırklareli merkezli 6 ilde "yasa dışı bahis", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 12'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2026 - 10:14 Güncelleme:
        Kırklareli merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı

        Kırklareli merkezli 6 ilde "yasa dışı bahis", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 12'si tutuklandı.

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kırklareli merkezli İstanbul, Zonguldak, Niğde, Eskişehir ve Trabzon’da yürütülen çalışmada, şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen gelirin nakline aracılık ettikleri tespit edildi.

        Yaklaşık 5 ay süren fiziki ve teknik takip sonucunda şüphelilerin "SET koleksiyonu" adını verdikleri sistemle kiralık banka hesapları, GSM hatları, kripto hesaplar ve mobil bankacılık bilgilerini komisyon karşılığında örgüte temin ettikleri belirlendi.

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        Ekipler, örgüt elebaşı H.B.U. ile yöneticileri A.O, B.T, B.Y, U.T, M.S.T, F.K, Ö.Ö, B.Ö, Y.A, Y.E.A, S.A. ve E.T'nin de aralarında bulunduğu 27 şüphelinin kimliğini belirledi.

        6 ilde "yasa dışı bahis", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 13 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Operasyonda birçok dijital materyal ile 2 şirketin mal varlığına el konuldu.

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        Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, şüphelilerin banka hesaplarında 2 milyar 250 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin soğuk cüzdanlar ve paravan şirketler üzerinden aklandığı tespit edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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