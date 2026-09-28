Kırklareli'nde su verimliliği eğitimleri devam ediyor
Vize'de ilkokul öğrencilerine su verimliliği eğitimi verildi.
Giriş: 28.09.2026 - 16:06 Güncelleme:
Vize'de ilkokul öğrencilerine su verimliliği eğitimi verildi.
Vize Tarım ve Orman Müdürlüğünce gerçekleştirilen eğitimde, öğrencilere su tasarrufunun ve verimli su kullanımının önemi anlatıldı.
Öğrencilere, gıda israfının önlenmesi için alınması gereken önlenmeler hakkında bilgi verildi.
Sağlıklı beslenmenin öneminin de anlatıldığı eğitimin ardından öğrencilere broşür dağıtıldı.
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