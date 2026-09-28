Kırklareli'nde aile hekimlerine "Gebelik, Kadın ve Anne Sağlığı" eğitimi verildi
Kırklareli'nde "Gebelik, Kadın ve Anne Sağlığı" eğitimi düzenlendi.
Kırklareli'nde "Gebelik, Kadın ve Anne Sağlığı" eğitimi düzenlendi.
İl Sağlık Müdürlüğünce gerçekleştirilen eğitime aile hekimleri katıldı.
Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanları Dr. Konul Mehdiyeva ve Ayşenur Çelik Bilgiç, eğitimde, gebelik sürecinde anne ve bebek sağlığının korunması, kadın ile anne sağlığına ilişkin güncel yaklaşımlar, tanı ve tedavi süreçleri hakkında bilgi verdi.
Ayrıca, gebelik sürecinde anne ve bebek sağlığının korunması, kadın ile anne sağlığına ilişkin güncel yaklaşımlar, tanı ve tedavi süreçleri anlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.