Lüleburgaz'da su ürünleri denetimi yapıldı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde su ürünleri denetimi yapıldı.
Giriş: 29.09.2026 - 11:37 Güncelleme:
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde su ürünleri denetimi yapıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri, balık satışı yapılan işletmelerde denetim gerçekleştirdi.
Denetimde ekipler tezgahlardaki su ürünlerinin uygunluğunu, asgari avlanabilir balık boylarını ve satış yerlerinin uygunluk durumunu kontrol etti.
Ekip denetimde olumsuzluğa rastlamadı.
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