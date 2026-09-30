KLÜ'de öğrenci kulüpleri tanıtım etkinliği düzenlendi

Kulüplerin çalışmalarını desteklediklerini ifade eden Ak, etkinliğin tüm kulüpler için verimli geçmesini temenni etti.

Etkinlikte Rektör Prof. Dr. Rengin Ak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Eylem Özkaya Lassalle ve Prof. Dr. Meryem Çamur Demir, Genel Sekreter Ahmet Şimşek, akademik ve idari personel stantları gezdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.