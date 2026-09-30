Edirne ve Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne ve Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Giriş: 30.09.2026 - 13:20 Güncelleme:
Edirne ve Kırklareli'nde 18 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 11 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçleri, 7 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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