Yeşilay Kırklareli Şubesi yönetim kurulu toplandı
Yeşilay Kırklareli Şubesinin eylül ayı yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
Giriş: 30.09.2026 - 13:20 Güncelleme:
Yeşilay Kırklareli Şubesinin eylül ayı yönetim kurulu toplantısı yapıldı.
Şube Başkanı Aydın Kırtıl başkanlığında yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, Şube Eylem Planı kapsamında 2026 yılı içinde ve eylül ayında yürütülen faaliyetler değerlendirildi.
Toplantıda ayrıca ekim ayında gerçekleştirilmesi planlanan çalışma ve projelerle ilgili istişarelerde bulunularak yol haritası belirlendi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ