Kırklareli'nin Karadeniz kıyısında kuvvetli rüzgar etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugün Kırklareli merkez ile Demirköy, Pınarhisar ve Vize ilçelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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