Kırklareli'nde çöp poşetleriyle çevre duyarlılığı çağrısı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde belediye ekipleri, temizlik çalışmasında toplanan çöp poşetleriyle "Çöp atma" yazarak çevre kirliliğine dikkati çekti.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde belediye ekipleri, temizlik çalışmasında toplanan çöp poşetleriyle "Çöp atma" yazarak çevre kirliliğine dikkati çekti.
Lüleburgaz Belediyesi ekipleri, Çetin Yelmez Bulvarı'nda kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Çalışmalar kapsamında yol kenarları ve yeşil alanlardan yaklaşık 1500 çöp poşeti dolusu atık toplandı.
Ekipler, toplanan çöp poşetlerinin bir kısmını yan yana dizerek "Çöp atma" yazısı oluşturdu ve çevre temizliği konusunda farkındalık mesajı verdi.
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