Kofçaz Kaymakamı Ünlü, el sanatları ustasını ziyaret etti

Ziyarette Kaymakam Ünlü'ye, Belediye Başkanı Levent Şenol ile ilgili kurum amirleri de eşlik etti.

Kofçaz Kaymakamı Seda Ünlü, Karaabalar köyünde geleneksel ağaç oyma sanatını sürdüren Ramazan Korkmaz ve ailesini evinde ziyaret etti.

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