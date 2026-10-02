Kofçaz Kaymakamı Ünlü, el sanatları ustasını ziyaret etti
Kofçaz Kaymakamı Seda Ünlü, Karaabalar köyünde geleneksel ağaç oyma sanatını sürdüren Ramazan Korkmaz ve ailesini evinde ziyaret etti.
Kofçaz Kaymakamı Seda Ünlü, Karaabalar köyünde geleneksel ağaç oyma sanatını sürdüren Ramazan Korkmaz ve ailesini evinde ziyaret etti.
Ziyarette Kaymakam Ünlü'ye, Belediye Başkanı Levent Şenol ile ilgili kurum amirleri de eşlik etti.
Programda ustalıkla üretilen tahta kaşık, kürek ve çeşitli ahşap ürünleri inceleyen Ünlü, el emeği eserler hakkında Korkmaz'dan bilgi aldı.
Geleneksel el sanatlarının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Ünlü, Korkmaz'a çalışmalarında kolaylıklar diledi.
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