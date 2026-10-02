Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kofçaz Kaymakamı Ünlü, el sanatları ustasını ziyaret etti

        Kofçaz Kaymakamı Ünlü, el sanatları ustasını ziyaret etti

        Kofçaz Kaymakamı Seda Ünlü, Karaabalar köyünde geleneksel ağaç oyma sanatını sürdüren Ramazan Korkmaz ve ailesini evinde ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 09:20 Güncelleme:
        Kofçaz Kaymakamı Ünlü, el sanatları ustasını ziyaret etti

        Kofçaz Kaymakamı Seda Ünlü, Karaabalar köyünde geleneksel ağaç oyma sanatını sürdüren Ramazan Korkmaz ve ailesini evinde ziyaret etti.

        Ziyarette Kaymakam Ünlü'ye, Belediye Başkanı Levent Şenol ile ilgili kurum amirleri de eşlik etti.

        Programda ustalıkla üretilen tahta kaşık, kürek ve çeşitli ahşap ürünleri inceleyen Ünlü, el emeği eserler hakkında Korkmaz'dan bilgi aldı.

        Geleneksel el sanatlarının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Ünlü, Korkmaz'a çalışmalarında kolaylıklar diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski Bakan Denizolgun’un ölümüne 3 dava
        Eski Bakan Denizolgun’un ölümüne 3 dava
        Eyüpsultan Belediyesi'ne operasyon! Bülent Özmen dahil 28 gözaltı
        Eyüpsultan Belediyesi'ne operasyon! Bülent Özmen dahil 28 gözaltı
        Yapay zeka kullanımı ikiye katlandı
        Yapay zeka kullanımı ikiye katlandı
        Fransa'da öğrenci protestoları çatışmaya dönüştü
        Fransa'da öğrenci protestoları çatışmaya dönüştü
        Belçika'da siftah zamanı!
        Belçika'da siftah zamanı!
        "KOBİ'lerin finansmana erişimi kolaylaşacak"
        "KOBİ'lerin finansmana erişimi kolaylaşacak"
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
        Yasin Kol'un ifadesi ortaya çıktı!
        Yasin Kol'un ifadesi ortaya çıktı!
        Ferhat Gündoğdu'nun ses kayıtları ortaya çıktı!
        Ferhat Gündoğdu'nun ses kayıtları ortaya çıktı!
        Van Gölü'nün derinliklerinde Mars'ın izleri aranıyor
        Van Gölü'nün derinliklerinde Mars'ın izleri aranıyor
        200 milyon liralık vurgun iddiası
        200 milyon liralık vurgun iddiası
        "10'uncu yılımızda yeniden evlendik"
        "10'uncu yılımızda yeniden evlendik"
        'Kasten ve tasarlayıp' öldürdü! Katil ama "İyi halli..."
        'Kasten ve tasarlayıp' öldürdü! Katil ama "İyi halli..."
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Geliri kanser tedavisi gören çocuklara"
        "Geliri kanser tedavisi gören çocuklara"
        Arkadaşlarını yemek masasında sopayla öldürdüler
        Arkadaşlarını yemek masasında sopayla öldürdüler
        Serenay İstanbul'a döndü
        Serenay İstanbul'a döndü
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı
        Hafta tatilinde 24 saate dikkat!
        Hafta tatilinde 24 saate dikkat!
        Soma’daki maden kazasında 5 işçi hayatını kaybetti
        Soma’daki maden kazasında 5 işçi hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nin Karadeniz kıyısında kuvvetli rüzgar etkili oluyor
        Kırklareli'nin Karadeniz kıyısında kuvvetli rüzgar etkili oluyor
        Kırklareli Ticaret Borsası başkanlığına yeniden Altıntel seçildi
        Kırklareli Ticaret Borsası başkanlığına yeniden Altıntel seçildi
        Kırklareli'nde çöp poşetleriyle çevre duyarlılığı çağrısı
        Kırklareli'nde çöp poşetleriyle çevre duyarlılığı çağrısı
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Kırklareli'nde üniversite öğrencilerine "El Ele Güvenli Geleceğe" bilgilend...
        Kırklareli'nde üniversite öğrencilerine "El Ele Güvenli Geleceğe" bilgilend...
        Yeşilay Kırklareli Şubesi yönetim kurulu toplandı
        Yeşilay Kırklareli Şubesi yönetim kurulu toplandı