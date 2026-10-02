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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, hane ziyaretlerinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 13:35 Güncelleme:
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, hane ziyaretlerinde bulundu.

        Balaban, ilçede yaşamını sürdüren Ayşe Açık, Hatuş Darcan ve Osman Balkaya ile ailelerini evlerinde ziyaret etti.

        Ziyaretlerde aile bireyleriyle sohbet eden Balaban, ailelerin taleplerini dinledi.

        Her fırsatta hane ziyaretlerinde bulunmaya özen gösterdiğini ifade eden Balaban, bir yandan vatandaşların sorunlarını dinlediğini diğer yandan da sorunları yerlerinde tespit edebildiklerini kaydetti.

        - Milli Eğitim Müdürü Akdemir'den okul ziyareti

        Vize Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, okul ziyaretlerini sürdürüyor.

        Akdemir, ilçeye bağlı Kızılağaç İlkokulu ile Kıyıköy Anadolu Lisesi, ortaokulu ve ilkokulunu ziyaret etti.

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        Ziyaretlerde okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya gelen Akdemir, eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

        Dersliklerde öğrencileri de ziyaret eden Akdemir, öğrencilerle sohbet ederek eğitim süreçleri hakkında görüşlerini dinledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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