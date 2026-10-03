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        Vali Turan Lüleburgaz'da eğitim güvenliği toplantısına katıldı

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen Eğitim Güvenliği Toplantısı'na katılarak ardından okul ziyaretlerinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 10:39 Güncelleme:
        Vali Turan Lüleburgaz'da eğitim güvenliği toplantısına katıldı

        Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen Eğitim Güvenliği Toplantısı'na katılarak ardından okul ziyaretlerinde bulundu.

        İlçe programı kapsamında gerçekleştirilen Eğitim Güvenliği Toplantısı'nın ardından Vali Turan, Lüleburgaz Kaymakamı Ayhan Işık, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çakır, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Eskitürk ve Eğitim Güvenliği Yürütme Kurulu üyeleriyle birlikte saha incelemeleri yaptı.

        Program dahlinde Lüleburgaz TEK Ortaokulu, Lüleburgaz İmam Hatip Ortaokulu ve Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret eden Turan, okullardaki fiziki şartları ve güvenlik tedbirlerini inceledi.

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        Ziyaret ettiği okulların idarecilerinden yürütülen eğitim öğretim faaliyetleri ile alınan güvenlik önlemleri hakkında bilgi alan Vali Turan, eğitim ortamlarının niteliğinin ve güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların süreceğini belirtti.

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