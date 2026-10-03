Kırklareli'nde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplandı

Ayrıca 2027 Yılı İş Gücü Eğitim Planı ile Trakya Kalkınma Ajansının kentteki faaliyetleri görüşülerek kurul üyelerinin önerileri doğrultusunda istişarelerde bulunuldu.

Toplantıda, Kırklareli'nin iş gücü piyasası verileri, Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yürütülen faaliyetler ile mesleki eğitim kurslarının çalışmaları değerlendirildi.

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