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        Pınarhisar'da gıda işletmelerine yönelik denetimler sürüyor

        Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde gıda güvenilirliğinin sağlanması amacıyla üretim, satış ve toplu tüketim yapılan işletmelerde denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 14:40 Güncelleme:
        Pınarhisar'da gıda işletmelerine yönelik denetimler sürüyor

        Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde gıda güvenilirliğinin sağlanması amacıyla üretim, satış ve toplu tüketim yapılan işletmelerde denetim gerçekleştirildi.

        Pınarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yürütülen çalışmalarda, ilçe genelindeki gıda imalathaneleri, satış noktaları ve toplu tüketim yerleri incelendi.

        Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yapılan kontrollerde, hijyen koşulları, ürünlerin son tüketim tarihleri ve muhafaza şartları denetlendi.

        Yetkililer, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya erişimin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

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