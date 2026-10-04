Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, anne adayları ile lohusalar arasındaki dayanışmayı güçlendirmek ve doğum sonrası süreçte annelere destek sağlamak amacıyla düzenlenen programda, eylül dönemi gebe okulu eğitimini başarıyla tamamlayan anne adaylarına katılım belgeleri takdim edildi.

Özalp, vatandaşların özel günlerinde de yanlarında olmaya çalıştıklarını ifade etti.

Kaymakam Balaban, Ayşe Açık ve Hatuş Darcan'ı evlerinde ziyaret etti.

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