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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, hane ziyaretlerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 09:57 Güncelleme:
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, hane ziyaretlerine devam ediyor.

        Kaymakam Balaban, Ayşe Açık ve Hatuş Darcan'ı evlerinde ziyaret etti.

        Ziyaretlerde aile bireyleriyle sohbet eden Balaban, taleplerini dinledi.

        - "Hoş Geldin Bebek Projesi"

        Vize Belediyesince yürütülen "Hoş Geldin Bebek Projesi" sürüyor.

        Belediye Başkanı Ercan Özalp, yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret etti.

        Özalp, ailelere bebek hediyeleri takdim ederek, ziyaretlerde ailelerin taleplerini dinledi.

        Özalp, vatandaşların özel günlerinde de yanlarında olmaya çalıştıklarını ifade etti.

        - "Gebe ve Lohusa Buluşması" düzenlendi

        Kırklareli'nde "Gebe ve Lohusa Buluşması" düzenlendi.

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        Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, anne adayları ile lohusalar arasındaki dayanışmayı güçlendirmek ve doğum sonrası süreçte annelere destek sağlamak amacıyla düzenlenen programda, eylül dönemi gebe okulu eğitimini başarıyla tamamlayan anne adaylarına katılım belgeleri takdim edildi.

        Gebe okulu sorumlu hekimi Prof. Dr. Emel Kurtoğlu Özdeş, gebelik ve lohusalık dönemine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

        Etkinlikte, anne adayları ile lohusalar deneyimlerini paylaştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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