Vali Uğur Turan'dan İl Müftüsü Işıldar'a ziyaret

Işıldar ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali Turan'a teşekkür etti.

Işıldar nezdinde tüm din görevlilerinin Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı da kutlayan Turan, din görevlilerine çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Ziyarette İl Müftüsü Işıldar'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Turan, yürütülecek din hizmetleri ve müftülük çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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