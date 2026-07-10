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        Pınarhisar'da yangın tatbikatı yapıldı

        Pınarhisar Belediyesince 5. Kolordu Komutanlığı İstihkam Alay Komutanlığında yangın tatbikatı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 14:04 Güncelleme:
        Pınarhisar'da yangın tatbikatı yapıldı

        Pınarhisar Belediyesince 5. Kolordu Komutanlığı İstihkam Alay Komutanlığında yangın tatbikatı yapıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamada, İtfaiye Müdürlüğü ile İstihkam Alay Komutanlığı iş birliğiyle yangın söndürme tatbikatı yapıldığı belirtildi.

        Komutanlıkta gerçekleştirilen tatbikatta, itfaiye ekipleri tarafından askeri personele yangın tüpünün kullanımı ve söndürme teknikleri eğitimi verildi.

        Daha sonra yakılan ateş, personel tarafından söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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