Pınarhisar'da yangın tatbikatı yapıldı
Pınarhisar Belediyesince 5. Kolordu Komutanlığı İstihkam Alay Komutanlığında yangın tatbikatı yapıldı.
Pınarhisar Belediyesince 5. Kolordu Komutanlığı İstihkam Alay Komutanlığında yangın tatbikatı yapıldı.
Belediyeden yapılan açıklamada, İtfaiye Müdürlüğü ile İstihkam Alay Komutanlığı iş birliğiyle yangın söndürme tatbikatı yapıldığı belirtildi.
Komutanlıkta gerçekleştirilen tatbikatta, itfaiye ekipleri tarafından askeri personele yangın tüpünün kullanımı ve söndürme teknikleri eğitimi verildi.
Daha sonra yakılan ateş, personel tarafından söndürüldü.
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