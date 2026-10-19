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        Kırşehir'de 172 bin makaron ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı

        Kırşehir'de 30 bini dolu 172 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 15:38 Güncelleme:
        Kırşehir'de 172 bin makaron ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı

        Kırşehir'de 30 bini dolu 172 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik analiz ve saha çalışması yürüttü.

        Bu kapsamda şüpheli M.D'nin ikamet ve iş yerinde yapılan aramada, 30 bini dolu 172 bin makaron, 30 kilogram kıyılmış tütün ve 2 makaron dolum makinesi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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