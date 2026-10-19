Kırşehir'de 172 bin makaron ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı

Bu kapsamda şüpheli M.D'nin ikamet ve iş yerinde yapılan aramada, 30 bini dolu 172 bin makaron, 30 kilogram kıyılmış tütün ve 2 makaron dolum makinesi ele geçirildi.

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