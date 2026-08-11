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        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Kırşehir'de 7 bin 420 doldurulmuş makaron ve elektronik nargile ele geçirildi

        Kırşehir'de 7 bin 420 doldurulmuş makaron ve elektronik nargile ele geçirildi

        Kırşehir'de 7 bin 420 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 8 elektronik nargile ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 15:02 Güncelleme:
        Kırşehir'de 7 bin 420 doldurulmuş makaron ve elektronik nargile ele geçirildi

        Kırşehir'de 7 bin 420 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 8 elektronik nargile ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde denetim ve uygulama yaptı.

        Bu kapsamda bir iş yerinde yapılan aramada, 7 bin 420 doldurulmuş makaron ve 8 elektronik nargile ele geçirildi.

        Gözaltına alınan M.A. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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