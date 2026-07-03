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        Kırşehir'de esnaf odaları birliği 6 bin kişiye aşure ikram etti

        Kırşehir'de Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 10:56 Güncelleme:
        Kırşehir'de esnaf odaları birliği 6 bin kişiye aşure ikram etti

        Kırşehir'de Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

        Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) tarafından Cacabey Meydanı'nda düzenlenen program Ahilik duası ile başladı.

        "Ahilikten gelen kardeşlik, aşurede buluşuyor" mottosuyla düzenlenen etkinlikte, kazanlarda kaynatılan aşureyi esnaf odası başkanları ve protokol üyeleri vatandaşa dağıttı.

        KESOB Başkanı Bahamettin Öztürk, gazetecilere, kentte Cacabey Meydanı'nda 6 bin kişiye aşure dağıtımı yaptıklarını söyledi.

        Muharrem ayının İslam dünyasına, ülkeye ve millete sağlık, huzur, bereket ve kardeşlik getirmesini dileyen Öztürk, "Paylaşmanın, birlik ve beraberliğin simgesi olarak aşure ikramımızı yapıyoruz. Asırlardır milletimizin birlik ve dayanışma kültürünü yaşatan aşure geleneğinin, gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunmayı amaçlıyoruz. Esnafımız ve vatandaşlarımızla aynı sofranın bereketini paylaşıyoruz." diye konuştu.

        Öztürk, aşurenin hazırlanmasında ve dağıtımında emekleri bulunan birlik personeli ve aşçılara da teşekkür etti.

        Vatandaşların yanı sıra esnaflara, yoldan geçen araç sürücülerine de aşure ikramında bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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