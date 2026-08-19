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        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Kırşehir'de gümrük kaçağı 5 bin 23 ürün ile 500 kilogram çay ve tütün ele geçirildi

        Kırşehir'de gümrük kaçağı 5 bin 23 ürün ile 500 kilogram çay ve tütün ele geçirildi

        Kırşehir'de gümrük kaçağı 5 bin 23 ürün ile 500 kilogram çay ve tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 12:34 Güncelleme:
        Kırşehir'de gümrük kaçağı 5 bin 23 ürün ile 500 kilogram çay ve tütün ele geçirildi

        Kırşehir'de gümrük kaçağı 5 bin 23 ürün ile 500 kilogram çay ve tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışması sonucu gümrük kaçağı ürün sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda Diyarbakır'dan batı illerine gittiği belirlenen bir tır, kent girişinde durduruldu.

        Tırın dorsesinde yapılan aramada, gümrük kaçağı spor ayakkabısı, kozmetik malzeme, güneş gözlüğü, şarj adaptöründen oluşan 5 bin 23 adet ürün, 400 kilogram çay ve 100 kilogram tütün ele geçirildi.

        Gözaltına alınan araç sürücüsü E.D'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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