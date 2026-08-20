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        Kırşehir'de gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi

        Kırşehir'de polis ekiplerince gümrük kaçağı 79 parfüm, 8 bluetooth kulaklık ve 5 akıllı saat ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 17:30 Güncelleme:
        Kırşehir'de gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi

        Kırşehir'de polis ekiplerince gümrük kaçağı 79 parfüm, 8 bluetooth kulaklık ve 5 akıllı saat ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin takibi ve durdurulmasına yönelik saha ve analiz çalışması yaptı.

        Bu kapsamda ekipler, M.D. idaresindeki bir otomobili kent girişinde durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada, gümrük kaçağı 79 parfüm, 8 bluetooth kulaklık ve 5 akıllı saat ele geçirildi.

        Gözaltına alınan araç sürücüsü M.D. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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