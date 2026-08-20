Kırşehir'de gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi

Otomobilde yapılan aramada, gümrük kaçağı 79 parfüm, 8 bluetooth kulaklık ve 5 akıllı saat ele geçirildi.

Bu kapsamda ekipler, M.D. idaresindeki bir otomobili kent girişinde durdurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin takibi ve durdurulmasına yönelik saha ve analiz çalışması yaptı.

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