Kırşehir'de gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi
Kırşehir'de polis ekiplerince gümrük kaçağı 79 parfüm, 8 bluetooth kulaklık ve 5 akıllı saat ele geçirildi.
Kırşehir'de polis ekiplerince gümrük kaçağı 79 parfüm, 8 bluetooth kulaklık ve 5 akıllı saat ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin takibi ve durdurulmasına yönelik saha ve analiz çalışması yaptı.
Bu kapsamda ekipler, M.D. idaresindeki bir otomobili kent girişinde durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, gümrük kaçağı 79 parfüm, 8 bluetooth kulaklık ve 5 akıllı saat ele geçirildi.
Gözaltına alınan araç sürücüsü M.D. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
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