Kırşehir'de kaçak içki ele geçirildi

Kırşehir'de gümrük kaçağı 65 şişe içki ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte alkol satışı yapan ve piyasa sürmek isteyenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.



Bu kapsamda ekipler, kent merkezinde hafif ticari araçta yaptıkları aramada, gümrük kaçağı 65 şişe içki ele geçirdi.



Olayla ilgili 1 zanlı hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

