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        Kırşehir'de kaçak içki ele geçirildi

        Kırşehir'de gümrük kaçağı 65 şişe içki ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 15:32 Güncelleme:
        Kırşehir'de kaçak içki ele geçirildi

        Kırşehir'de gümrük kaçağı 65 şişe içki ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte alkol satışı yapan ve piyasa sürmek isteyenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda ekipler, kent merkezinde hafif ticari araçta yaptıkları aramada, gümrük kaçağı 65 şişe içki ele geçirdi.

        Olayla ilgili 1 zanlı hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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