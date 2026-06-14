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        Kırşehir'de kuvvetli yağış uyarısı

        Kırşehir Valiliği tarafından kentte etkili olması beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle uyarı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 15:02 Güncelleme:
        Kırşehir'de kuvvetli yağış uyarısı

        Kırşehir Valiliği tarafından kentte etkili olması beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle uyarı yapıldı.


        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son değerlendirmelere göre, bugün 13.00-20.00 saatleri arasında Kırşehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.


        Beklenen yağışlara bağlı olarak ani su baskını, sel, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukların yaşanabileceğinin değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, "Vatandaşlarımızın meteorolojik uyarıları takip etmeleri, muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir. İlgili kurumlarımız gerekli tedbirleri almış olup gelişmeler Valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, dün etkili olan sağanak nedeniyle kent merkezinde saat 22.00 itibarıyla 277 su baskını ihbarı ulaştığı ve ekiplerin sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

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