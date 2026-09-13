Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Kırşehir'de mide ve bağırsaklarında 1 kilo 159 gram uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

        Kırşehir'de mide ve bağırsaklarında 1 kilo 159 gram uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

        Kırşehir'de mide ve bağırsaklarında 1 kilo 159 gram uyuşturucu ele geçirilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2026 - 21:44 Güncelleme:
        Kırşehir'de mide ve bağırsaklarında 1 kilo 159 gram uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

        Kırşehir'de mide ve bağırsaklarında 1 kilo 159 gram uyuşturucu ele geçirilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir yabancı uyruklunun uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

        Röntgen ile tomografi çekimleri yapılan şüphelinin, sindirim sisteminde yabancı cisimler bulunduğu belirlendi.

        Zanlının tıbbi iç beden muayenesinde belirlenen kapsüllerin doğal yollarla vücuttan çıkarılması sonucunda, 139 kapsül içerisinde 1 kilo 159 gram uyuşturucu ile 1 kapsül içerisinde 9 gram afyon sakızı ele geçirildi.

        REKLAM

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek ise sosyal medya platformlarından yaptığı paylaşımda, gençlerin ve toplumun geleceğini tehdit eden uyuşturucuyla mücadeleyi taviz vermeden, kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

        Uyuşturucunun şehre, gençlere ve ailelere ulaşmasını engellemek için güvenlik güçlerinin sahada kararlılıkla görev yapmayı sürdürdüğünü vurgulayan Demiryürek, operasyonu başarıyla gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerini ve emeği geçen tüm personeli tebrik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağanak yağmur var, sıcaklıklar düşüyor
        Sağanak yağmur var, sıcaklıklar düşüyor
        Eğitim sağlık harcamasına vergi iadesi
        Eğitim sağlık harcamasına vergi iadesi
        İlk ders zili bugün çalıyor
        İlk ders zili bugün çalıyor
        Otomotivde 8 aylık bilanço
        Otomotivde 8 aylık bilanço
        Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme!
        Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme!
        "Türkiye’siz küresel strateji olmaz"
        "Türkiye’siz küresel strateji olmaz"
        Okan Buruk açıkladı! Osimhen'de son durum
        Okan Buruk açıkladı! Osimhen'de son durum
        İşte kiralık sosyal konutlarda örnek daireler
        İşte kiralık sosyal konutlarda örnek daireler
        Evinde kaybetmiyor! Seri 38 maça çıktı
        Evinde kaybetmiyor! Seri 38 maça çıktı
        Bariyerlere çarptı: 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
        Bariyerlere çarptı: 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
        Büşra bebeği babası sattı iddiası!
        Büşra bebeği babası sattı iddiası!
        İstanbul Havalimanı'nda yeni pist için geri sayım
        İstanbul Havalimanı'nda yeni pist için geri sayım
        Ağlatan dönüş
        Ağlatan dönüş
        "Gerekirse Salah'ı da alacaksın"
        "Gerekirse Salah'ı da alacaksın"
        25 dakikayla rekor kırdılar
        25 dakikayla rekor kırdılar
        İsrail basını: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi Orta Doğu'da görmezden gelmesi zor bir aktöre dönüştürdü
        İsrail basını: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi Orta Doğu'da görmezden gelmesi zor bir aktöre dönüştürdü
        G.Saray kazandı liderliği geri aldı!
        G.Saray kazandı liderliği geri aldı!
        Sosyal medyada piyasa manipülasyonu soruşturması
        Sosyal medyada piyasa manipülasyonu soruşturması
        Bakan Çiftçi talimat verdi! 81 ilde okul çevrelerinde sıkı takip
        Bakan Çiftçi talimat verdi! 81 ilde okul çevrelerinde sıkı takip
        Bakan Fidan'dan Suriye'de açıklamalar
        Bakan Fidan'dan Suriye'de açıklamalar

        Benzer Haberler

        Anahtar Parti, sanayi esnafını dinledi
        Anahtar Parti, sanayi esnafını dinledi
        Kırşehir merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 4 tutuklama
        Kırşehir merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 4 tutuklama
        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheliye işlem
        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheliye işlem
        Kırşehir'de yasa dışı bahis reklamı yapan 41 hesaba erişim engeli
        Kırşehir'de yasa dışı bahis reklamı yapan 41 hesaba erişim engeli
        Özel bireylerin el emeği Ahilik Haftası'nda sergilenecek
        Özel bireylerin el emeği Ahilik Haftası'nda sergilenecek
        Bozkırın ortasında yelken heyecanı: Hirfanlı Baraj Gölü genç sporcuları ağı...
        Bozkırın ortasında yelken heyecanı: Hirfanlı Baraj Gölü genç sporcuları ağı...