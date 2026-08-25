Kırşehir'de ruhsatsız silah operasyonlarında 4 zanlı yakalandı

Bu kapsamda, Güldiken ve Kuşdilli mahallelerinde düzenlenen operasyonlarda, ruhsatsız 2 av tüfeği, 1 tabanca, 4 şarjör, 40 dolu tüfek kartuşu ve 2 tabanca fişeği ele geçirildi.

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