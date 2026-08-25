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        Kırşehir'de ruhsatsız silah operasyonlarında 4 zanlı yakalandı

        Kırşehir'de düzenlenen ruhsatsız silah operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2026 - 16:24 Güncelleme:
        Kırşehir'de ruhsatsız silah operasyonlarında 4 zanlı yakalandı

        Kırşehir'de düzenlenen ruhsatsız silah operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Motosikletli Yunus Timleri, ruhsatsız silah bulunduran ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, Güldiken ve Kuşdilli mahallelerinde düzenlenen operasyonlarda, ruhsatsız 2 av tüfeği, 1 tabanca, 4 şarjör, 40 dolu tüfek kartuşu ve 2 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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