Kırşehir'de ruhsatsız silah operasyonlarında 4 zanlı yakalandı
Kırşehir'de düzenlenen ruhsatsız silah operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kırşehir'de düzenlenen ruhsatsız silah operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Motosikletli Yunus Timleri, ruhsatsız silah bulunduran ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, Güldiken ve Kuşdilli mahallelerinde düzenlenen operasyonlarda, ruhsatsız 2 av tüfeği, 1 tabanca, 4 şarjör, 40 dolu tüfek kartuşu ve 2 tabanca fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
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