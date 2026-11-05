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        Kırşehir'de ruhsatsız silah operasyonunda 9 zanlı yakalandı

        Kırşehir'de düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 16:19 Güncelleme:
        Kırşehir'de ruhsatsız silah operasyonunda 9 zanlı yakalandı

        Kırşehir'de düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Kaman İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ruhsatsız silah bulunduran ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda kent merkezi ve ilçede belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, aramada 9 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 6 şarjör, 139 fişek, av tüfeği, 2 dolu kartuş ve 300 uyuşturucu hap ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 9 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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