Kırşehir'de ruhsatsız silah operasyonunda 9 zanlı yakalandı

Bu kapsamda kent merkezi ve ilçede belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, aramada 9 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 6 şarjör, 139 fişek, av tüfeği, 2 dolu kartuş ve 300 uyuşturucu hap ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Kaman İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ruhsatsız silah bulunduran ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

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