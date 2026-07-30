Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırşehir Haberleri Kırşehir'de tarihi eser niteliğinde 14 kolye ve küpe ele geçirildi

        Kırşehir'de tarihi eser niteliğinde 14 kolye ve küpe ele geçirildi

        Kırşehir'de polis ekiplerince tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 14 kolye ve küpe ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 14:27 Güncelleme:
        Kırşehir'de tarihi eser niteliğinde 14 kolye ve küpe ele geçirildi

        Kırşehir'de polis ekiplerince tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 14 kolye ve küpe ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, tarihi ve kültürel değerlerin korunması, kaçak kazı ve definecilik faaliyetlerinin önlenmesi ve faillerin yakalanması amacıyla çalışma yürüttü.

        Ekipler, elinde tarihi objeleri bulundurduğu tespit edilen O.Y'nin ikametgahına operasyon düzenledi.

        Yapılan aramada, Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait olduğu değerlendirilen kolye ve küpelerden oluşan 14 obje ele geçirildi.

        Zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Düğün fotoğraflarını çektiği kişi vahşice öldürdü!
        Düğün fotoğraflarını çektiği kişi vahşice öldürdü!
        MSB: Irak ile güvenlik alanındaki iş birliği kesintisiz şekilde devam ediyor
        MSB: Irak ile güvenlik alanındaki iş birliği kesintisiz şekilde devam ediyor
        Trump Fauci'yi eleştirdi
        Trump Fauci'yi eleştirdi
        Yine yeniden M.United!
        Yine yeniden M.United!
        Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
        Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Kızının arkadaşlarına tazminat verecek
        Kızının arkadaşlarına tazminat verecek
        3 cinayetten önce yaşananlar ortaya çıktı!
        3 cinayetten önce yaşananlar ortaya çıktı!
        Amerikanlar İran Savaşı'nı gereksiz buluyor
        Amerikanlar İran Savaşı'nı gereksiz buluyor
        Emlakçıyı öldüren kadın canına kıydı! O anlar kamerada
        Emlakçıyı öldüren kadın canına kıydı! O anlar kamerada
        Bruno Fernandes seferberliği!
        Bruno Fernandes seferberliği!
        Orta Çağ resimlerinin şaşırtan sırrı
        Orta Çağ resimlerinin şaşırtan sırrı
        Ölümüyle ilgili yürek burkan detay
        Ölümüyle ilgili yürek burkan detay
        Direksiyon sınavında tacize tutuklama
        Direksiyon sınavında tacize tutuklama
        Eski eşler tatilde
        Eski eşler tatilde
        Bu ateş 50 yıldır hiç sönmedi!
        Bu ateş 50 yıldır hiç sönmedi!
        Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Olay anı kamerada... 80 yaşındaki adamın boynunu kırmak istedi!
        Olay anı kamerada... 80 yaşındaki adamın boynunu kırmak istedi!
        Beşiktaş tur peşinde!
        Beşiktaş tur peşinde!
        Trabzonspor Al-Sadd maçı HT Spor'da!
        Trabzonspor Al-Sadd maçı HT Spor'da!

        Benzer Haberler

        Kırşehir'de 65 yasa dışı bahis sitesine erişim engeli
        Kırşehir'de 65 yasa dışı bahis sitesine erişim engeli
        CHP'den istifa eden Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu ve teşkilatlar Yeni...
        CHP'den istifa eden Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu ve teşkilatlar Yeni...
        Kırşehir'de 65 internet sitesine erişim engeli getirildi
        Kırşehir'de 65 internet sitesine erişim engeli getirildi
        Kırşehir'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı
        Kırşehir'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı
        Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanı Cemal Kaya: "Hasat dönemi üreticimize ber...
        Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanı Cemal Kaya: "Hasat dönemi üreticimize ber...
        Kırşehir ve çevresi için rüzgar ve fırtına uyarısı
        Kırşehir ve çevresi için rüzgar ve fırtına uyarısı