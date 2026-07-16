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        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Kırşehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 12:24 Güncelleme:
        Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

        Kırşehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Ekipler, şüphelinin kent merkezi yakınlarında ikameti ve iş yerinde yaptıkları aramada 60 gram uyuşturucu madde, 121 sentetik ecza hap, 1 kuru sıkı tabanca ve 21 tabanca fişeği ele geçirdi.

        Gözaltına alınan zanlı hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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