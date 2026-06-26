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        Kırşehir'de vatandaşlara aşure ikram edildi

        Kırşehir'de Valilik, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve İl Müftülüğü tarafından muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramında bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 14:27 Güncelleme:
        Kırşehir'de vatandaşlara aşure ikram edildi

        Kırşehir'de Valilik, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve İl Müftülüğü tarafından muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramında bulunuldu.

        Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde cuma namazı çıkışında düzenlenen etkinliğe Vali Murat Sefa Demiryürek, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Eyüp Temur, okul müdürleri ve daire amirleri katıldı.

        Programda vatandaşlara aşure ikram edildi.


        Vali Demiryürek, mübarek cuma günü ve muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramı gerçekleştirildiğini söyledi.

        Vatandaşa ve esnafa aşure ikram edildiğini, paylaşma ve dayanışmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Demiryürek, hazırlanmasında ve dağıtımında emeği geçenlere, katkı sunanlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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