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        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kırşehir Valiliğini ziyaret etti

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 39. Ahilik Haftası kutlamaları dolayısıyla geldiği Kırşehir'de valiliği ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2026 - 16:36 Güncelleme:
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kırşehir Valiliğini ziyaret etti

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 39. Ahilik Haftası kutlamaları dolayısıyla geldiği Kırşehir'de valiliği ziyaret etti.

        Valilikte Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek tarafından karşılanan Kurtulmuş, daha sonra polis tören mangasını selamladı. Kurtulmuş'a çocuklar tarafından çiçek takdim edildi.

        Kurtulmuş, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Demiryürek'ten kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, daha sonra Ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evran Veli'nin cami ve türbesini ziyaret etti.

        Zanaatkarlar Çarşısı'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Kurtulmuş, esnafa "Hayırlı ve bereketli işler" temennisinde bulundu.

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        Kurtulmuş, Kırşehir Ahilik Müzesi'nde de incelemelerde bulundu.

        - Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi'ne ziyaret

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, kente gelirken Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi'ni ziyaret etti.

        Türbede dua ederek Hacı Bektaş-ı Veli'yi anan Kurtulmuş, burada incelemede bulundu.

        Kurtulmuş, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Anadolu'da kardeşlik ve dayanışma ruhunun kökleşmesinde büyük emekleri bulunan Hacı Bektaş-ı Veli'nin türbesini ziyaret ederek, gönül erenlerimizi yad ettik. Hoşgörünün ve kardeşliğin yolunu bize gösteren Hacı Bektaş-ı Veli’yi bir kez daha rahmetle ve hürmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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