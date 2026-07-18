Türkiye şampiyonalarında bileği bükülmeyen Gülneva, hedef büyüttü

SERKAN GÜNER - Bilek güreşinde sağ kolda 3 yıl üst üste Türkiye şampiyonu olan 16 yaşındaki lise öğrencisi Gülneva Yalçın, dünya şampiyonasına katılmayı hedefliyor.



Kırşehir Sıddık Demir Anadolu Lisesi öğrencisi Gülneva, 2028'de düzenlenecek yeri ve tarihi henüz açıklanmayan Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na katılma hedefiyle antrenörü Yunus Tekin ile Kırşehir Cacabey Gençlik Merkezi'nde çalışmalarını sürdürüyor.



Milli sporcu Gülneva Yalçın, AA muhabirine, 5 senedir bilek güreşi yaptığını, ortaokulda beden eğitimi öğretmeninin yeteneğini fark etmesi üzerine bu branşa yoğunlaştığını söyledi.



Daha sonra bilek güreşi antrenörü Yunus Tekin ile çalıştığını anlatan Gülneva, kısa sürede kendi kategorisinde Kırşehir birincisi olduğunu ifade etti.



Gülneva, 2023, 2024 ve 2025'te Okul Sporları Bilek Güreşi Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'na katıldığını belirterek, "Son 3 yılın sağ kolda Türkiye şampiyonuyum ve Avrupa ikincisiyim. Bilek ve pençe (el kavrama kuvveti) gücümün diğer sporculara göre daha üstün olduğunu fark ettiler. Ben de bunun üzerine gittim." dedi.









- Dünya şampiyonasına katılmak istiyor



Babasının her zaman kendisine destek olduğunu, maçlarına geldiğini anlatan Gülneva, "Babam bana çok yardımcı oldu. O yüzden ona çok teşekkür ediyorum. Ailem bana hep destek oldu. Okuldaki derslerimle sporu iyi götürdüm. Bundan sonra da onların desteğiyle yeni başarılar elde etmek istiyorum. Hedefim ailemin desteği ile tekrar milli takıma seçilip, dünya şampiyonasına gitmek." diye konuştu.



Kızının spor yapmasından mutlu olduğunu dile getiren baba Sedat Yalçın da tüm ihtiyaçlarını karşılamak için her zaman yanında olmayı sürdüreceğini söyledi.



Yalçın, haftada 2-3 gün Gülneva'nın antrenmanlarına ve il dışı müsabakalarına kadar gittiğini belirterek, "Özellikle Türkiye şampiyonu olması ve Avrupa'da derece alması bizi çok gururlandırdı." ifadelerini kullandı.









- "Avrupa ve dünya şampiyonluğunu hedefliyoruz"



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörü Yunus Tekin de her yıl 3 bine yakın öğrenciyi, sağ-sol kol olmak üzere kendi yaş ve kilolarında değerlendirdiklerini anlattı.



Sporcu sayısının artması ve devamlılığın sağlanmasını arzu ettiklerini vurgulayan Tekin, öğrencileri her zaman spora beklediklerini, yeteneklerini keşfedip, milli sporcu olarak ülkeye kazandırmak istediklerini dile getirdi.



Gülneva'nın yaşına ve kilosuna göre çok kuvvetli olduğuna değinen Tekin, şunları kaydetti:



"Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yaptığı genel taramalarda böyle 'Pençe kuvveti' yüksek çıkan bir öğrencimizin olduğunu duydum. Daha sonra okulda hocasının da Gülneva'nın çok yetenekli bir öğrenci olduğundan bahsetmesiyle çalışmalara başladık. Gerçekten de Gülneva çok kabiliyetli ve gücünü ortaya koyarak o yıl milli takımda birinci oldu, Avrupa'ya gitti. Öğrencimiz son 3 yılın Türkiye şampiyonu. Bu son 3 yılda da bir Avrupa ikinciliği var. Tekrar hazırlanıp Avrupa ve dünya şampiyonluğunu hedefliyoruz."

