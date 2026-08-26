Arguvan Belediye Başkanı Eren, yapımı süren çalışmaları inceledi

Birçok alanda çalışmaların sürdüğünü dile getiren Eren, eğitimden sosyal alana, alt yapıdan üst yapıya kadar nitelikli hizmetler yaptıklarını kaydetti.

Eren, yaptığı açıklamada, ilçedeki ihtiyaçlara göre çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Başkan Eren, beraberinde, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karael, Belediye Meclis üyeleri Ali Rıza Yücel, İlhan Balı, Emrah Alp ve Soner Üstün ile çalışma yapılan alanlarda yetkililerden bilgi aldı.

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