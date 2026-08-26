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        Arguvan Belediye Başkanı Eren, yapımı süren çalışmaları inceledi

        Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren, ilçede yapımı süren çalışmaları inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 16:04 Güncelleme:
        Arguvan Belediye Başkanı Eren, yapımı süren çalışmaları inceledi

        Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren, ilçede yapımı süren çalışmaları inceledi.

        Başkan Eren, beraberinde, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karael, Belediye Meclis üyeleri Ali Rıza Yücel, İlhan Balı, Emrah Alp ve Soner Üstün ile çalışma yapılan alanlarda yetkililerden bilgi aldı.

        Eren, yaptığı açıklamada, ilçedeki ihtiyaçlara göre çalışmalar yaptıklarını belirtti.

        Birçok alanda çalışmaların sürdüğünü dile getiren Eren, eğitimden sosyal alana, alt yapıdan üst yapıya kadar nitelikli hizmetler yaptıklarını kaydetti.

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