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        Darende Belediyesi Sanat ve Eğitim Atölyesi kursiyerleri sertifikalarını aldı

        Darende Belediyesi Sanat ve Eğitim Atölyesi'nde eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 13:53 Güncelleme:
        Darende Belediyesi Sanat ve Eğitim Atölyesi kursiyerleri sertifikalarını aldı

        Darende Belediyesi Sanat ve Eğitim Atölyesi'nde eğitimlerini tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

        Restore edilerek Cumhuriyet Sanat ve Eğitim Atölyesi olarak hizmete alınan tarihi Cumhuriyet İlkokulu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Programda konuşan Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, geçen yıl restore edilen tarihi yapının "Geçmişi ihya, geleceği inşa" anlayışıyla sanat ve eğitim merkezine dönüştürüldüğünü söyledi.

        Atölyenin kısa sürede her yaştan 100'ün üzerinde kursiyere eğitim veren önemli bir merkez haline geldiğini belirten Bozkurt, tarihi binanın yeniden bilgi, sanat ve üretimle hayat bulduğunu ifade etti.

        Atölyenin yalnızca eğitim verilen bir merkez olmadığını dile getiren Bozkurt, yeteneklerin keşfedildiği, yeni becerilerin kazanıldığı ve sosyal dayanışmanın güçlendiği bir yaşam alanına dönüştüğünü kaydetti.


        Daha sonra düzenlenen konserde, bağlama kursiyerleri Türk Halk Müziği eserlerini seslendirdi.


        Çocuk korosunun seslendirdiği eserlerle devam eden programda, eğitimlerini tamamlayan 120'nin üzerindeki kursiyere sertifikaları verildi.

        Kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı resimlerden oluşan sergi de açıldı.

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