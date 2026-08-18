Darende'de 73. Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali düzenlenecek

Malatya'nın Darende ilçesinde 73. Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali, 28-30 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Darende Belediyesi tarafından düzenlenen ve 3 gün sürecek festivalde kortej yürüyüşünden sahne etkinliklerine, trap atışlarından geleneksel Türk okçuluğuna ve yöresel yemek yarışmasına kadar çeşitli etkinlikler yapılacak.

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, festival kapsamında belediyenin sosyal tesislerinde düzenlenen istişare toplantısındaki konuşmasında, ilçenin köklü tarihinden ve güçlü kültüründen doğan, Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali için bir araya geldiklerini söyledi.

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Festivalin Darende'nin birlik ve beraberliğini güçlendirdiğini anlatan Bozkurt, "73 yıl önce başlayan bu gelenek, bugün bizim omuzlarımızda geleceğe taşınmaktadır. Bizim görevimiz yalnızca bir festival düzenlemek değil, geçmişten aldığımız bu kıymetli mirası çocuklarımıza ve gelecek nesillerimize aynı ruhla bırakmak. Bu festivalin amacı güreşi yaşatmanın ötesinde, Darende’nin tarihini, kültürünü, değerlerini tanıtmak, ilçemizin turizm ve sosyal hayatına katkı sağlamak." diye konuştu.