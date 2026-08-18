Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Darende'de 73. Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali düzenlenecek

        Darende'de 73. Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali düzenlenecek

        Malatya'nın Darende ilçesinde 73. Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali, 28-30 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 11:20 Güncelleme:
        Darende'de 73. Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali düzenlenecek

        Malatya'nın Darende ilçesinde 73. Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali, 28-30 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        Darende Belediyesi tarafından düzenlenen ve 3 gün sürecek festivalde kortej yürüyüşünden sahne etkinliklerine, trap atışlarından geleneksel Türk okçuluğuna ve yöresel yemek yarışmasına kadar çeşitli etkinlikler yapılacak.

        Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, festival kapsamında belediyenin sosyal tesislerinde düzenlenen istişare toplantısındaki konuşmasında, ilçenin köklü tarihinden ve güçlü kültüründen doğan, Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali için bir araya geldiklerini söyledi.

        REKLAM

        Festivalin Darende'nin birlik ve beraberliğini güçlendirdiğini anlatan Bozkurt, "73 yıl önce başlayan bu gelenek, bugün bizim omuzlarımızda geleceğe taşınmaktadır. Bizim görevimiz yalnızca bir festival düzenlemek değil, geçmişten aldığımız bu kıymetli mirası çocuklarımıza ve gelecek nesillerimize aynı ruhla bırakmak. Bu festivalin amacı güreşi yaşatmanın ötesinde, Darende’nin tarihini, kültürünü, değerlerini tanıtmak, ilçemizin turizm ve sosyal hayatına katkı sağlamak." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yola dökülen boya, tepkime sonucu ortaya çıkmış!
        Yola dökülen boya, tepkime sonucu ortaya çıkmış!
        Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı yürürlüğe girdi
        Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı yürürlüğe girdi
        Batrakov geliyor!
        Batrakov geliyor!
        8 ilde şeker soruşturması
        8 ilde şeker soruşturması
        Bakanlıktan 'ekonomi programında değişiklik' haberlerine yanıt
        Bakanlıktan 'ekonomi programında değişiklik' haberlerine yanıt
        TEM, "yeni nesil" suç örgütleriyle de mücadele edecek
        TEM, "yeni nesil" suç örgütleriyle de mücadele edecek
        Trump, ABD ve Güney Kore arasındaki bağı koparıyor
        Trump, ABD ve Güney Kore arasındaki bağı koparıyor
        MHP lideri Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı
        MHP lideri Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!
        450 milyon dolarlık mega yatta tatil
        450 milyon dolarlık mega yatta tatil
        Beşiktaş'tan sağ kanat harekatı!
        Beşiktaş'tan sağ kanat harekatı!
        Eski eşler bir arada
        Eski eşler bir arada
        Korkunç kazada feci görüntü! Olay yerinde hayatını kaybetti!
        Korkunç kazada feci görüntü! Olay yerinde hayatını kaybetti!
        İstanbul'a yeni metro hattı geliyor
        İstanbul'a yeni metro hattı geliyor
        F.Bahçe'nin Lyon 11'i
        F.Bahçe'nin Lyon 11'i
        Bodrum çarşısında alışveriş yaptı
        Bodrum çarşısında alışveriş yaptı
        Yerli telefonda sona doğru
        Yerli telefonda sona doğru
        Otopsisi tamamlandı
        Otopsisi tamamlandı
        2026-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı!
        2026-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı!
        Doom Avengers'ı kandıracak mı?
        Doom Avengers'ı kandıracak mı?

        Benzer Haberler

        Şahnahan'ın doğalgaz talebine Başkan Geçit'ten çözüm hamlesi
        Şahnahan'ın doğalgaz talebine Başkan Geçit'ten çözüm hamlesi
        Malatya'da şantiyede işçilerin kaldığı konteynerde yangın (2)
        Malatya'da şantiyede işçilerin kaldığı konteynerde yangın (2)
        MİAD'dan Malatya için 'birlik ve yatırım' vurgusu
        MİAD'dan Malatya için 'birlik ve yatırım' vurgusu
        Fırtınada camları patlayan eczanedeki panik anları kameraya yansıdı
        Fırtınada camları patlayan eczanedeki panik anları kameraya yansıdı
        İnönü Üniversitesi'nin Jean Monnet Projesine Avrupa komisyonundan 96 puan
        İnönü Üniversitesi'nin Jean Monnet Projesine Avrupa komisyonundan 96 puan
        Darende'de Zengibar Festivali öncesi iş insanlarıyla buluşma
        Darende'de Zengibar Festivali öncesi iş insanlarıyla buluşma