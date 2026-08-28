Darende'de şehitler için mevlit okutuldu
Darende ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında şehitler için mevlit programı düzenlendi.
Darende ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında şehitler için mevlit programı düzenlendi.
Somuncu Baba Külliyesi'nde gerçekleştirilen programa Darende Kaymakamı Ömer Sirkeci ve Belediye Başkanı Alican Bozkurt ile vatandaşlar katıldı.
Programda Kur’an-ı Kerim okundu, ilahiler seslendirildi ve şehitler için dua edildi.
Namazın ardından Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı tarafından vatandaşlara Somuncu Baba Sebil Ekmeği ikramında bulunuldu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.