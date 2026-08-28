Darende'de şehitler için mevlit okutuldu

Programda Kur’an-ı Kerim okundu, ilahiler seslendirildi ve şehitler için dua edildi.

Somuncu Baba Külliyesi'nde gerçekleştirilen programa Darende Kaymakamı Ömer Sirkeci ve Belediye Başkanı Alican Bozkurt ile vatandaşlar katıldı.

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