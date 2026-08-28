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        Darende'de şehitler için mevlit okutuldu

        Darende ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında şehitler için mevlit programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 14:55 Güncelleme:
        Darende'de şehitler için mevlit okutuldu

        Darende ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında şehitler için mevlit programı düzenlendi.

        Somuncu Baba Külliyesi'nde gerçekleştirilen programa Darende Kaymakamı Ömer Sirkeci ve Belediye Başkanı Alican Bozkurt ile vatandaşlar katıldı.

        Programda Kur’an-ı Kerim okundu, ilahiler seslendirildi ve şehitler için dua edildi.

        Namazın ardından Es-Seyyid Osman Hulûsi Efendi Vakfı tarafından vatandaşlara Somuncu Baba Sebil Ekmeği ikramında bulunuldu.

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