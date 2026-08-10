Darende'de sıcak asfalt üretim tesisi kuruldu

Malatya'nın Darende ilçesinde yol ve ulaşım alt yapısını güçlendirmek için sıcak asfalt üretim tesisi kuruldu.



Darende Belediyesi'nce kurulan tesiste, saatte 5 kamyon sıcak asfalt üretilebilecek.



Darende Belediyesi önünde düzenlenen programla, tesis ve belediyenin yeni hizmet araçları ile iş makineleri de tanıtıldı.



Darende Kaymakamı Ömer Sirkeci tesisin kazasız ve belasız şekilde kullanılmasını temenni etti.





Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt da ilçeye kazandırılan tesisin önemine dikkati çekti.





Araç ve iş makinesi filosunu güçlendirdiklerini, hizmet kapasitesini artırdıklarını aktaran Bozkurt, "Darende çalışacak, yollarımızı biz yapacağız." dedi.

