"Darende'ye Adanmış Bir Ömür" adlı eser, Özbekistan'da tanıtıldı

Hulusi Efendi Vakfı'nın kurucusu düşünür Osman Hulusi Ateş'in hayatını anlatan "Darende'ye Adanmış Bir Ömür" adlı eser, Özbekistan'ın yükseköğretim kurumlarından Urgenç Devlet Üniversitesinde düzenlenen programla tanıtıldı.



Hulusi Efendi Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Urgenç Devlet Üniversitesi Filoloji ve Edebiyat Fakültesi ile Sosyo-Ekonomik Bilimler Fakültesinin ortak organizasyonuyla gerçekleştirilen programa, üniversite yöneticileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.



Prof. Dr. Süleyman Doğan ile Prof. Dr. Cihan Okuyucu tarafından iki cilt halinde hazırlanan eser, Osman Hulusi Ateş'in hayatını, eğitim, kültür ve sosyal hizmet alanlarındaki çalışmalarını konu aldı.



Programda konuşan kitabın yazarlarından Prof. Dr. Süleyman Doğan, eserin yalnızca bir biyografi çalışması olmadığını, aynı zamanda Türk-İslam medeniyetinin ortak değerlerini gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan kapsamlı bir araştırma olduğunu belirtti.





Tanıtım programının özellikle Oğuz ilinde düzenlenmesini tercih ettiklerini belirten Doğan, Harezm ve Oğuz Türkleri arasındaki tarihi bağlara işaret ederek ortak medeniyet mirasının yeniden hatırlanmasının önemine dikkati çekti.



Darendeli düşünür Osman Hulusi Ateş'in hayatını halka, vatana ve millete hizmet anlayışı üzerine inşa ettiğini ifade eden Doğan, onun eğitim, kültürel mirasın korunması ve gençlerin yetiştirilmesine büyük önem verdiğini kaydetti.



Yaklaşık üç yıllık çalışmanın ürünü olan eserin farklı disiplinlerden akademisyenlerin katkılarıyla hazırlandığını belirten Doğan, kitabın temel amacının Hulusi Ateş'in fikirlerini gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu dile getirdi.



Prof. Dr. Cihan Okuyucu ise Orta Asya'nın İslam medeniyetinin en önemli merkezlerinden biri olduğunu belirterek, bölgenin hem büyük alimler hem de insanlığa rehberlik eden maneviyat önderleri yetiştirdiğini ifade etti.





İmam Buhari, İmam Tirmizi, Harezmi ve Uluğ Bey gibi önemli isimlerin bu coğrafyadan yetiştiğini ifade eden Okuyucu, Yusuf Hemedani, Abdülhalik Gücdüvani ve Şah-ı Nakşibend gibi tasavvuf büyüklerinin de insanlığa rehberlik ettiğini kaydetti.



Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde Somuncu Baba olarak bilinen Şeyh Hamid-i Veli ile Hulusi Ateş'in temsil ettiği irfan geleneğinin köklerinin Orta Asya'ya uzandığını belirten Okuyucu, Anadolu'da yaşatılan birçok tasavvuf anlayışının bu coğrafyadan taşındığını söyledi.



Hulusi Ateş'in yalnızca manevi bir şahsiyet olarak değerlendirilmemesi gerektiğini dile getiren Okuyucu, onun eğitim, sosyal yardım ve vakıf hizmetleriyle geniş kitlelere ulaştığını ifade etti.



Programda ayrıca Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuzhan Aydın ile Yalova Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Kemal Demir de birer konuşma yaptı.



Etkinlikte, Türkiye ile Özbekistan arasındaki akademik ilişkilerin geliştirilmesi, ortak kültürel miras üzerine yapılabilecek çalışmalar ve Türk dünyası üniversiteleri arasındaki işbirliği imkanları da değerlendirildi.

