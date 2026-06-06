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        Deprem sonrası ayağa kalkan Malatya turizme odaklandı

        YETER ERDİNE - Malatya Valisi Seddar Yavuz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından başlattıkları imar ve inşa faaliyetleriyle ayağa kaldırdıkları Malatya'da yeni hedeflerinin kenti turizmde cazibe merkezi haline getirmek olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 11:04 Güncelleme:
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        Deprem sonrası ayağa kalkan Malatya turizme odaklandı

        YETER ERDİNE - Malatya Valisi Seddar Yavuz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından başlattıkları imar ve inşa faaliyetleriyle ayağa kaldırdıkları Malatya'da yeni hedeflerinin kenti turizmde cazibe merkezi haline getirmek olduğunu belirtti.

        Vali Seddar Yavuz, AA muhabirine, 6 Şubat depremlerinde Malatya'nın ciddi hasar aldığını, 1261 kişinin hayatını kaybettiği afette 121 bin bağımsız bölümün yıkıldığını hatırlattı.

        Depremde yaşamını yitirenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Yavuz, devletin tüm kurum ve kuruluşlarının Malatya'yı yeniden ayağa kaldırmak için efsanevi bir çalışma yürüttüğünü söyledi.

        Kent genelinde 124 bin bağımsız bölümün inşa edildiğini vurgulayan Vali Seddar Yavuz, "Artık gündemimiz turizm, ticaret ve Malatya'nın ekonomisinin ayağa kaldırılması. Bu bağlamda da çevre illeri de içine alan bir turizm çalıştayıyla Malatya'yı bir turizm cazibe merkezi haline getirmek için gayretle çalışıyoruz. Çünkü Malatya özellikle tarihi geçmişi, kültürü, kültürel ve doğal varlıklarıyla bölgede yıldız gibi parlayan ve turizm için son derece elverişli olan bir il." dedi.


        UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü ve höyük önünde inşa edilen karşılama merkezinin önemini anlatan Yavuz, dünya üzerindeki ilk devlet teşkilatının ortaya çıktığı, ilk bürokrasinin ortaya konduğu bir yer olması bakımından höyüğün gerek yabancı gerekse yerli turistleri çekebilecek önemli bir merkez olduğunu dile getirdi.

        Yavuz, kentte Selçuklu eseri Ulu Cami, kervansarayı, Somuncubaba Türbesi ve külliyesi gibi inanç turizmi için önemli merkezlerin bulunduğuna değinerek, "Malatya, 65 milyon yıl önceye dayanan ve jeolojik deformasyonlar sonucu meydana gelen kayalıkların yer aldığı Levent Vadisi gibi doğal güzellikleri, bunun yanında yine ilimiz sınırlarının içinde bulunan Nemrut Dağı ve bunun yanında Günpınar Şelalesi gibi doğal güzellikleri olan mükemmel bir destinasyon." diye konuştu.

        - Malatya gastronomi kenti

        Kentin gastronomi bakımından da Türkiye'deki ilk 10 şehir arasında yer aldığını, Malatya'ya gelenlerin farklı lezzetleri tadabileceğini aktaran Yavuz, "Bu anlamda da biz özellikle bölge illeriyle işbirliği yaparak, yeni güzergahlar belirleyerek, yeni destinasyonlar oluşturarak Malatya'nın ekonomisini kalkındırmak istiyoruz ve bunda da turizmin öncü olabileceğine gönülden inanıyoruz. Bütün yatırımlarımızı da buna göre şu anda yapmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.


        - "Artık turizm, ticaret ve kalkınma zamanı"

        Depremin ardından Malatya'nın yeniden inşa edildiğini ve afete dirençli geleceğin Malatya'sını inşa ettiklerine kaydeden Yavuz, şöyle konuştu:


        "Biz sadece binalar inşa etmedik, ulaşım akslarını değiştirdik, yeni yollar açtık. 13 bin 178 iş yeri inşa ettik. Buna ilaveten şehir merkezinde 4 bin 100 kapalı otopark inşa ettik ve Malatya'nın trafiğini kalıcı olarak çözecek yaklaşımlar sergiledik. Öyle bir çarşı yaptık ki bugün Avrupa'nın en modern şehirlerinde dahi bulunmayan, 450 bin metrekare kapalı alanı bulunan ve 3 bin 300 civarında iş yeri bulunan, modern bir ticaret merkezi oluşturduk. Dolayısıyla bu ticaret merkezlerinden hem yerli turistlerimizin hem de yabancı misafirlerimizin istifade etmesi ve şehrin ekonomisinin kalkınması için gayretle çalışıyoruz."

        Vali Yavuz, depremin meydana geldiği ilk dönemlerde karanlık bir kentten artık tamamen aydınlanmış bir kente ulaşıldığını belirterek, "Işık aydınlık demek, biz o yüzden geleceğe bakıyoruz ve geleceğimizi, Malatya'nın geleceğini çok aydınlık görüyoruz. O nedenle de mükemmel bir şehir inşa ettik, geleceğin Malatya'sını inşa ettik. Artık turizm, ticaret ve kalkınma zamanı." değerlendirmesinde bulundu.

        Bir deprem turizmi oluşturmak istediklerine işaret eden Yavuz, "Milletimizin her bir ferdi bu şehre gelerek devletimizin nasıl bir imar, inşa faaliyeti yaptığını, şehri nasıl değiştirip dönüştürdüğünü ve modern hale getirdiğini bizatihi yerinde görsün istiyorum. Dolayısıyla depremin aynı zamanda bir turizm faaliyetine de dönmesini çok arzu ediyorum. O yüzden İstanbul'daki hemşehrilerimiz, tüm milletimiz lütfen Malatya'ya gelsin, Malatya'daki bu efsanevi başarıyla gurur ve onur duysun." dedi.

        Yavuz, şehir dışında yaşayan Malatyalıların memleketlerine sık sık gelmelerini ve bağlarını koparmamalarını isteyerek, depremin ardından il dışına göç edenlere de dönmeleri çağrısında bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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