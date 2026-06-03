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        Doğanşehir'de 5. Geleneksel Çocuk Festivali düzenlendi

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, 5. Geleneksel Çocuk Festivali düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 16:13 Güncelleme:
        Doğanşehir'de 5. Geleneksel Çocuk Festivali düzenlendi

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, 5. Geleneksel Çocuk Festivali düzenlendi.

        Doğanşehir Belediyesi ve Playland iş birliğiyle Doğanşehir Belediyesi Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen festival kapsamında alana kurulan ücretsiz dev oyun parkurları ve eğlence alanlarında çocuklar vakit geçirdi.

        Depremin izlerini silmek ve miniklerin yüzünü güldürmek amacıyla düzenlenen festivalde çocuklar oyun parkurlarında eğlendi.

        Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, çocukların heyecanını paylaştığını belirterek şunları söyledi:

        "Çocuklar kadar ben de heyecanlıyım. Belediyemiz öncülüğünde ve Playland iş birliğiyle düzenlediğimiz 5. Çocuk Festivali’nde miniklerimiz doyasıya eğlendi, unutulmaz anılar biriktirdi. Katılan ve bu coşkuya ortak olan tüm hemşerilerimize teşekkür ederiz. Birlikte daha nice güzel etkinliklere imza atacağız."​​​​​​​



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