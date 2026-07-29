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        Doğanşehir'de Ayşe Doğan Taziye ve Kültür Evi'nin Temeli Atıldı

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde ses sanatçısı Latif Doğan ile kardeşi Erdal Doğan tarafından yaptırılacak Ayşe Doğan Taziye ve Kültür Evi'nin temeli törenle atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 16:43 Güncelleme:
        Doğanşehir'de Ayşe Doğan Taziye ve Kültür Evi'nin Temeli Atıldı

        Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde ses sanatçısı Latif Doğan ile kardeşi Erdal Doğan tarafından yaptırılacak Ayşe Doğan Taziye ve Kültür Evi'nin temeli törenle atıldı.


        Törende konuşan Malatya Valisi Seddar Yavuz, bu tür hayır yatırımlarının önemine dikkat çekerek, şunları söyledi:


        "Doğanşehir ilçemizde ses sanatçısı Latif Doğan tarafından inşa edilecek Ayşe Doğan Taziye ve Kültür Evi'nin temel atma törenini gerçekleştirdik. Toplumsal dayanışma, birlik ve beraberlik kültürümüzün yaşatılmasına katkı sunacak bu kıymetli hizmetin ilimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyor, emeği ve katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum."

        Törene, Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, Adıyaman Besni İlçe Belediye Başkanı Reşit Alkan, sanatçı Latif Doğan, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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