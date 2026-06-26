Galatasaray'ın şampiyonluk kupası Malatya'da sergilendi

Trendyol Süper Lig 2025-26 sezonu şampiyonu Galatasaray'ın kupası, Malatya'da taraftarlarla buluştu.



Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi'nde kurulan 1905 Malatya Galatasaraylılar Derneği'nin açılışı dolayısıyla düzenlenen programa, Galatasaray Kulübü yöneticileri, protokol üyeleri ve çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar katıldı.



Galatasaray Kulübü Taraftar Derneklerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bora İsmail Bahçetepe, Malatya'da örnek bir dernek binasının hizmete açıldığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Bahçetepe, gelecek sezon da şampiyonluğu hedeflediklerini ifade etti.



Yeşilyurt Kaymakamı Hasan Hüseyin Uzan, açılışta yaptığı konuşmada, Galatasaray taraftarı olduğunu belirterek, derneğin Malatya'daki sarı-kırmızılı camiaya hayırlı olmasını diledi.



Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın da Beşiktaş taraftarı olduğunu ifade ederek, Galatasaray'ı şampiyonluğundan dolayı kutladı. Sporun birleştirici gücüne dikkati çeken Taşkın, rekabetin dostluk ve kardeşlik içinde sürmesinin önemini vurguladı.



Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu da sporun dostluk ve kardeşliğin en önemli unsurlarından biri olduğunu aktararak, derneğin açılışında emeği geçenleri kutladı.



1905 Malatya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Ömer Şengül ise açılışa destek veren Galatasaray Kulübü yönetimine ve katılımcılara teşekkür etti.



Konuşmaların ardından derneğin açılış kurdelesi kesildi.



Protokol üyeleri ve taraftarlar daha sonra Galatasaray'ın şampiyonluk kupasıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.



