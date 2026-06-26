Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Galatasaray'ın şampiyonluk kupası Malatya'da sergilendi

        Galatasaray'ın şampiyonluk kupası Malatya'da sergilendi

        Trendyol Süper Lig 2025-26 sezonu şampiyonu Galatasaray'ın kupası, Malatya'da taraftarlarla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 15:34 Güncelleme:
        Galatasaray'ın şampiyonluk kupası Malatya'da sergilendi

        Trendyol Süper Lig 2025-26 sezonu şampiyonu Galatasaray'ın kupası, Malatya'da taraftarlarla buluştu.

        Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi'nde kurulan 1905 Malatya Galatasaraylılar Derneği'nin açılışı dolayısıyla düzenlenen programa, Galatasaray Kulübü yöneticileri, protokol üyeleri ve çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar katıldı.

        Galatasaray Kulübü Taraftar Derneklerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bora İsmail Bahçetepe, Malatya'da örnek bir dernek binasının hizmete açıldığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Bahçetepe, gelecek sezon da şampiyonluğu hedeflediklerini ifade etti.

        Yeşilyurt Kaymakamı Hasan Hüseyin Uzan, açılışta yaptığı konuşmada, Galatasaray taraftarı olduğunu belirterek, derneğin Malatya'daki sarı-kırmızılı camiaya hayırlı olmasını diledi.

        Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın da Beşiktaş taraftarı olduğunu ifade ederek, Galatasaray'ı şampiyonluğundan dolayı kutladı. Sporun birleştirici gücüne dikkati çeken Taşkın, rekabetin dostluk ve kardeşlik içinde sürmesinin önemini vurguladı.

        Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu da sporun dostluk ve kardeşliğin en önemli unsurlarından biri olduğunu aktararak, derneğin açılışında emeği geçenleri kutladı.

        1905 Malatya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Ömer Şengül ise açılışa destek veren Galatasaray Kulübü yönetimine ve katılımcılara teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından derneğin açılış kurdelesi kesildi.

        Protokol üyeleri ve taraftarlar daha sonra Galatasaray'ın şampiyonluk kupasıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Havai fişek fabrikasında patlama!
        Havai fişek fabrikasında patlama!
        "İhracat çıtamızı çok daha yükseklere taşıyacağız"
        "İhracat çıtamızı çok daha yükseklere taşıyacağız"
        Bugün Ne Oldu? 26 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 26 Haziran 2026 haberleri
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada karar
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada karar
        DSS ilaçlama şirketine Böcek ailesinden sonra ikinci iddianame!
        DSS ilaçlama şirketine Böcek ailesinden sonra ikinci iddianame!
        ​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni anayasa açıklaması
        ​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni anayasa açıklaması
        Miras açıklaması: Hepsini satacağız
        Miras açıklaması: Hepsini satacağız
        İsrail Savunma Bakanı İran'ı tehdit etti
        İsrail Savunma Bakanı İran'ı tehdit etti
        Venezuela'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor
        Venezuela'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor
        Karaal'ın kaçırılmasında yeni görüntü! Aracına takip cihazı taktılar!
        Karaal'ın kaçırılmasında yeni görüntü! Aracına takip cihazı taktılar!
        Apple Türkiye’den büyük zam
        Apple Türkiye’den büyük zam
        Antalya'da hissedilen sıcaklık 47 derece!
        Antalya'da hissedilen sıcaklık 47 derece!
        İsrail basını: ABD İsrail'e ciddi baskı yaptı
        İsrail basını: ABD İsrail'e ciddi baskı yaptı
        Sağlıkta gümüş tsunami krizi
        Sağlıkta gümüş tsunami krizi
        Beşiktaş, EuroLeague'de!
        Beşiktaş, EuroLeague'de!
        Yangınlar, kazalar, ölümler: Sinema tarihinin ‘lanetli’ filmleri
        Yangınlar, kazalar, ölümler: Sinema tarihinin ‘lanetli’ filmleri
        "Tekrar Dünya Kupası'na gelmemiz 24 yıl sürmeyecek!"
        "Tekrar Dünya Kupası'na gelmemiz 24 yıl sürmeyecek!"
        Maça Hollywood yıldızları akın etti
        Maça Hollywood yıldızları akın etti
        "Hanımefendi üzülmesin lütfen"
        "Hanımefendi üzülmesin lütfen"
        "Boşanma kararı aldım"
        "Boşanma kararı aldım"

        Benzer Haberler

        Başkan Er öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu
        Başkan Er öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu
        Malatya'da bulunan resimli mağaralar bilimsel kayıt altına alınıyor Malatya...
        Malatya'da bulunan resimli mağaralar bilimsel kayıt altına alınıyor Malatya...
        Battalgazi Belediyesi Kilit Taşı ve Bordür Üretim Tesisi üretime başladı
        Battalgazi Belediyesi Kilit Taşı ve Bordür Üretim Tesisi üretime başladı
        Malatya'da torbacı operasyonu: 2 gözaltı
        Malatya'da torbacı operasyonu: 2 gözaltı
        Malatya'da iki araç çarpıştı: 2 yaralı
        Malatya'da iki araç çarpıştı: 2 yaralı
        Malatya'da iki aracın çarpıştığı kaza kamerada: 4 yaralı
        Malatya'da iki aracın çarpıştığı kaza kamerada: 4 yaralı