GÜNCELLEME - Malatya'da göçük altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında göçük altında kalan 2 işçi yaşamını yitirdi. İkizce Mahallesi'nde altyapı çalışmaları sırasında 2 işçi göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, UMKE, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ile AFAD ekiplerinin çalışmasıyla işçiler toprak altından çıkarıldı. İşçiler Süleyman Kaya ile Enis Bayram'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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