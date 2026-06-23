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        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri GÜNCELLEME - Malatya'da kayıp kadının öldürülmesine ilişkin 4 zanlı tutuklandı

        GÜNCELLEME - Malatya'da kayıp kadının öldürülmesine ilişkin 4 zanlı tutuklandı

        Malatya'da 3 aydır kayıp olarak aranan Aysel Yıldırım'ın öldürüldüğünün anlaşılmasına ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 18:35 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Malatya'da kayıp kadının öldürülmesine ilişkin 4 zanlı tutuklandı

        Malatya'da 3 aydır kayıp olarak aranan Aysel Yıldırım'ın öldürüldüğünün anlaşılmasına ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        Aysel Yıldırım'ın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Aykut A, Derya A, Olga Ö, Onur İ. ile Serap A'nın emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

        Cumhuriyet Savcılığınca ifadeleri alınan şüphelilerden Aykut A, Derya A, Onur İ. ile Serap A, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, Olga Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        - Olay

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Malatya'da 19 Mart'tan bu yana kayıp olan Aysel Yıldırım'ın öldürüldüğünün tespit edildiğini, 4 şüphelinin yakalandığını, bir zanlının ise arandığını belirtmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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