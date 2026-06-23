GÜNCELLEME - Malatya'da kayıp kadının öldürülmesine ilişkin 4 zanlı tutuklandı

Malatya'da 3 aydır kayıp olarak aranan Aysel Yıldırım'ın öldürüldüğünün anlaşılmasına ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.



Aysel Yıldırım'ın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Aykut A, Derya A, Olga Ö, Onur İ. ile Serap A'nın emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.



Cumhuriyet Savcılığınca ifadeleri alınan şüphelilerden Aykut A, Derya A, Onur İ. ile Serap A, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, Olga Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



- Olay



Adalet Bakanı Akın Gürlek, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Malatya'da 19 Mart'tan bu yana kayıp olan Aysel Yıldırım'ın öldürüldüğünün tespit edildiğini, 4 şüphelinin yakalandığını, bir zanlının ise arandığını belirtmişti.

