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        Hekimhan'da iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Malatya'nın Hekimhan ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 09:55 Güncelleme:
        Hekimhan'da iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Malatya'nın Hekimhan ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.


        A.Ç. idaresindeki 06 VJF 07 plakalı hafif ticari araç, Arguvan kavşağında K.C. yönetimindeki 44 ADR 061 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle araçlar yolun dışına savruldu.


        Kazada hafif yaralanan sürücüler ile H.Ö, ambulansla Hekimhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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