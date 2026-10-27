İnönü Üniversitesi Öğrencilerinden Kitap Fuarı'na ziyaret

Doç. Dr. Selman Er ve Dr. Öğr. Üyesi Selahi Coşkun eşliğinde öğrenciler, çeşitli yayınevlerinin stantlarını ziyaret ederek ilgi duydukları kitapları inceleme fırsatı buldu. Ziyaret sırasında öğrenciler, farklı alanlardaki yayınları yakından tanıyarak kitap dünyasına ilişkin bilgi ve deneyimlerini geliştirdi.

İnönü Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğrencileri, bu yıl 12'ncisi düzenlenen Malatya Kitap Fuarı'nı ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.